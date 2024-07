Pelle rimpolpata e idratata con l’acido ialuronico | la soluzione potenziata per l’estate

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Idratazione x4 durante la stagione più calda. Ecco come «dare da bere» allaper un effetto luminoso e ultra rimpolpato Non solo soluzioni iniettabili e dispositivi ad alta frequenza, oggi è possibile idratare a fondo ladel viso e rimpolparla con prodotti performanti specifici e potenziati. Da integrare nella beauty routine estiva arriva quindi un nuovo alleato di bellezza a base di acidoma ben 4 volte più potente rispetto ad altri prodotti simili in commercio. Laarriva da NATURIUM con il Quadruple Hyaluronic Acid Serum 5%, il siero formulato per ottenere l’idratazione necessaria che ripristina un benessere cutaneo globale, donando un aspetto più fresco e radioso. Specialmente nei mesi più caldi, quando lasubisce gli effetti del sole e delle temperature più elevate Quadruple Hyaluronic Acid Serum 5% fornisce un’idratazione profonda garantita: la sua efficacia deriva dalla combinazione di 4 diversi pesi molecolari di Acido– bassissimo, basso, medio e alto – portando massima idratazione su più livelli per un’azione mirata che disseta lae genera uno straordinario effetto rimpolpante.