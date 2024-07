Ostia Antica ricorda Paolo Borsellino la cerimonia il 19 luglio davanti l’Albero della Legalità

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 luglio 2024) In un evento sociale a, il movimento ambientalista Ecoitaliasolidale X Municipio ricorderà la memoria diL’evento in memoria diavverrà a Piazza Gregoriopoli a– (Google Maps) – ilcorrierecitta.comAvverrà ala commemorazione per il magistrato, ucciso dalla mafia il 19del 1992. L’eroe italiano saràto nello storico quartiere del X Municipio, che già negli anni scorsi ha iniziato a curare una pianta in sua memoria. L’evento, che arriva alla seconda edizione, anche lo scorso anno ha visto grande partecipazione da parte dei cittadini e le associazioni locali. Il ricordo diper, l’evento L’evento di commemorazione aè organizzato da Ecoitaliasolidale X Municipio, grazie al lavoro di Gaetano Di Staso.