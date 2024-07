La magia di Effetto Venezia | A Livorno la musica dal mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) di Francesco Ingardia Non chiamateli canali. O, peggio ancora, rii. E che a nessuno venga in mente di azzardare la parola Navigli. Non siamo a Milano, ma a. Nella città dei 4 Mori ci sono i Fossi, gli scalandroni, che, in parte, compongono il quartiere. Così ribattezzato da metà ’600, nell’epoca in cui fu edificato su stringente richiesta dei potenti mercanti (marittimi) per “gentile concessione“ delle indispensabili tecniche di manodopera importate dalla laguna veneta, considerando la conformazione del territorio. Dal 1986, su input dell’amministrazione comunale, la città toscana rende omaggio a quella veneta, La Serenissima, esaltando il suo quartiere più turistico, evocando con la kermesse estiva di punta nel paronama della costa la suggestione, l’, appunto.