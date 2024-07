Francesca Catenacci tra i Finalisti di Sanremo Rock | Esibizione All' Arena di Nettuno

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) L'Aquila -, celebre cantante aquilana, è stata selezionata come finalista per il prestigioso evento 'Summer Live Tour'. Il suo brano "Autunno in scatola", lodato dalla commissione artistica per il suo spessore culturale ed originalità, la porterà sul palco dell'di(Roma) il prossimo 30 luglio. La cantante, nota per la sua versatilità e profondità artistica, ha attraversato diverse formazioni musicali nel corso degli anni, collaborando con nomi di spicco nel panorama internazionale. Il suo ultimo album, "Like a leaf in the river", recentemente pubblicato sotto la guida del dj e sound engineer Dennis Bastioni, ha ricevuto ampi consensi grazie alla partecipazione di musicisti di alto profilo come Fabio Catania, Simone De Sena, Stefano Millimaggi, e altri ancora.