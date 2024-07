Fondazione Grosseto Cultura Istanza di accesso agli atti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Non c’è pace per, che dall’ascesa di Vivarelli Colonna allo scranno di primo cittadino sta vivendo una lunga stagione di sofferenza". E’ quanto dice Carlo De Martis, capogruppo consiliare diCittà Aperta, che punta il dito contro "il bilancio in rosso per il secondo anno consecutivo". "Il Comune – continua De Martis –, socio di maggioranza, ogni anno trasferisce allarisorse per ben 450.000 euro. Evidentemente non hanno dato i risultati sperati i cambi nella gestione del Polole Le Clarisse e del Museo di Storia naturale compiuti dal CdA dialla fine del 2022, tra l’altro con modalità a dir poco discutibili, tanto che l’operato divenne disconosciuto dallo stesso sindaco e sottoposto pure al vo della Commissione consiliare di garanzia, oltre ad essere oggetto di un contenzioso in Tribunale rispetto ad uno degli affidamenti non rinnovati.