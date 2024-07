Fiesta!Roma Latin Festival | nuovi live

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’artista dominicano della musica urban Rochy Rd salirà per la prima volta sul palco del Fiesta, il Roma, venerdì 12 luglio 2024. Rapper e cantante con sede nella Repubblica Domenicana. E’ nell’anno 2018 ha iniziato la sua carriera con la canzone “A volte non ho soldi”, che è diventata un successo immediato. Il suo vero nome è Aderly Ramirez Oviedo ed è conosciuto come Rocky Repdom. Di recente è stato incluso da Rolling Stfamoso per i suoi successi come El Malo Soy Yo, Decomputao, Alta Gama e altri. None nelle 10 canzoni da mettere sul tuo radar. La sua canzone “Ella non es Tuya”ha raggiunto più di 6 milioni di ascolti su Spotify e ha 133 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube e il remix con MyKe Towers e Nicki Nicole ha un totale di oltre 300 milioni di sream su Spotify.