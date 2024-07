Comune di Melito contro Ipogeo | avviate procedure per inadempimento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024)di Napoli si muoveS.p.A, la società che gestisce i servizi cimiteriali. Pronta la procedura di risoluzione del contratto per. Con la delibera commissariale 59 del 9 luglio 2024 ildiinizia una azione giudizialela SocietàSpA. Si legge nella delibera che “Con atto del Commissario Straordinario n. 8 del 25/01/2024 è stato deliberato di proporre azione giudiziale avverso la Societàspa per il recupero di tutte le somme di cui ilè creditore dal 2011 per il mancato versamento delle somme dovute a titolo di aggio o canoni. In data 04/07/2024 è pervenuta da parte dell’ufficio Lavori Pubblici la proposta acquisita al protocollo generale n. 16152/2024 volta alla risoluzione della convenzione rep.