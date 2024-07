Bret Hart il wrestler senza personaggio

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il 5 maggio del 2002 va in onda Sunday Night Heat. È l’ultimo show targato WWF prima di cambiare nome in WWE, dopo che l’altra WWF, quella dei panda, aveva avviato una controversia legale. Con il nuovo acronimo arriva anche una nuova narrazione: si passa dalla Attitude Era alla Ruthless Aggression Era. La stagione si è chiusa portandosi via diverse icone e faide memorabili: Hulk Hogan, capofila della Golden Era, “Stone Cold” Steve Austin, “The Heartbreak Kid” Shawn Michaels, leader della New Generation Era. Proprio questi ultimi due condividono unattorno a cui si sviluppano le loro carriere:“The Hitman”. L’unico capace di sopravvivere al passaggio delle generazioni da dilettante, diventando pietra d’angolo per la costruzione di nuovi idoli.