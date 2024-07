Bollette luce e gas giù i costi di approvvigionamento | l’effetto sui prezzi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nell’ambito dell’assemblea annuale dell’Unem, l’Unione energie per la mobilità, è stato presentato un quadro positivo per l’Italia. Sono diminuiti, infatti, idienergetico in Italia nel 2023, rispetto al 2022, con un trend al ribasso confermato anche nel 2024. Ma che effetto avrà questo suidelle? Diminuisce la spesa energetica per l’Italia Secondo quanto esposto da Gianni Murano, presidente dell’Unem, il 2023 ha visto una significativa riduzione della spesa energetica complessiva del paese, che si è attestata a circa 66,5 miliardi di euro, registrando un calo di 47,8 miliardi rispetto all’anno precedente. Questa contrazione è stata il risultato di diversi fattori convergenti: una riduzione dei consumi dovuta alle condizioni climatiche e a un contesto macroeconomico più moderato, nonché a una diminuzione delle quotazioni energetiche globali.