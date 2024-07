Bazzani a IN | Taremi? Inter sempre brava! Avanti in Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Fabio, ex attaccante di Sampdoria e Lazio e oggi apprezzato commentatore per Dazn, ha parlato dell’e dei suoi acquisti, come. Poi una postilla su dove può arrivare in. Sul network Calcio-News.it, l’ex giocatore si è espresso anche sulle altre big della Serie A. Un mese e sei giorni all’inizio del campionato e molte big si stanno muovendo per rafforzarsi., ad oggi, vedendo anche il mercato, mette più la Juventus o il Napoli come principale antagonista dell’? Potenzialmente entrambe. Il Napoli, con una partita solo da giocare a settimana, può fare sicuramente meglio dell’anno scorso e può essere una seria candidata. La Juventus ha preso un allenatore bravissimo, a cui bisogna dare tempo per mettere in campo le proprie idee.