Zone rurali e sostegno alle imprese L’appello e l’analisi di Casartigiani | Ripristinare le agevolazioni

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lee il. Importante ora più di sempre, in un tempo di incertezze e crisi. Il Gal Etruria, ricorda, è l’ente attuatore di contributi a fondo perduto tradizionalmente pari al 40% degli investimenti per le aziende dei settori artigianato – commercio – turismo operanti nei comuni, con un impatto rilevante per lo sviluppo di queste. Purtroppo, dal 2020 – spiega una nota – "questo strumento di finanza agevolata, per mancato finanziamento degli enti locali interessati, non è più operativo nelle province di Pisa e Livorno creando uno squilibrio ingiustificabile e penalizzando lerispettoaltre operanti nelledel restante territorio toscano che possono usufruire di questa agevolazione".