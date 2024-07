Yamal fa l’eroe-bambino Olmo affonda la Francia Le Furie rosse in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) SPAGNA 21 SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 6; Navas 6,5 (13’ st Vivian 6), Nacho 7, Laporte 6, Cucurella 6,5; Dani7,5 (32’ st Merino sv), Rodri 7, Fabian Ruiz 6,5;7 (49’ st Ferran Torres sv), Morata 5,5 (32’ st Oyarzabal sv), Nico Williams 6 (49’ st Zubimendi sv). All. De la Fuente 7.(4-3-3): Maignan 6; Koundé 6, Upamecano 6, Saliba 6, Theo Hernandez 5; Kanté 5,5 (18’ st Camavinga 5,5), Tchouameni 5, Rabiot 5,5 (18’ st Griezmann 5,5); Dembelé 5 (34’ st Giroud sv), Kolo Muani 6 (18’ st Barcola 6,5), Mbappé 5,5. All. Deschamps 5. Arbitro: Vincic (Slovenia) 6,5. Reti: 9’ pt Kolo Muani (F), 21’ pt(S), 25’ pt Dani(S). Note: ammoniti Navas (S), Tchouameni (F),(S). Vince la più bella, la più in forma.