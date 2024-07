Uniti per valorizzare il brand Valdichiana L' appello di Confartigianato ai sindaci della vallata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 – Le elezioni che si sono tenute nello scorso mese hanno confermato, in buona parte, le amministrazioni uscenti. “Comedopo le congratulazioni fatte aieletti o confermati è il momento di sottolineare l’importanza di un confronto puntuale sui temi legati al mondopmi e non solo – sottolinea Luca Parrini, Presidente Area territorialedi- perché non possiamo restare inermi dinanzi ad una situazione congiunturale complessa ed ai cambiamenti culturali e sociali in atto. “Oggi più che mai, la nostrarichiede una visione complessiva delle politiche di sviluppo delle imprese ed un coordinamento tra Enti in grado di incentivare gli investimenti ed omogenizzare tributi e burocrazia.