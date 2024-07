Tutto ciò che ho amato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Felicemente tradotto da Ofra Bannet e Raffaella Scardi, questo romanzo del celebre narratore israeliano Aharon Appelfeld (1932-2018) è ambientato in particolare a Czernowitz, in Bucovina, e ha per protagonisti ebrei assimilati di lingua tedesca, non credenti né praticanti, amanti della letteratura e della musica, felici di immergersi nella natura della regione. Paul Rosenfeld ha genitori israeliti. E’ figlio unico, ha appena compiuto nove anni e scopre ben presto che il padre se ne andrà di casa; instaura un rapporto totalizzante con la madre destinato però a incrinarsi quando la donna si recherà a lavorare in una cittadina lontana e troverà un nuovo amore. Da quel momento il bambino trascorrerà molto tempo insieme alla bambinaia, Halina, e al papà pittore che, accusato di produrre “opere degenerate”, è caduto in depressione e – ossessionato sia dai propri demoni interiori sia dal diffuso antisemitismo – si è dato all’alcol; nel contempo cresce la sua attrazione per i cosiddetti “ebrei barbuti”, dei quali scruta curioso lo strano modo di pregare.