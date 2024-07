Tragico frontale tra due mezzi chiusa la provinciale | c’è una vittima

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sangue sulla strada. Per cause ancora da accertare un uomo è morto dopo che la moto della quale era al volante si è schiantata contro un’automobile. È successo stamani, 10 luglio, intorno alle 9.30 in via Para, la stradache unisce Forlimpopoli a Meldola. Proprio all’imbocco del ponte sul Bidente, al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro. A perdere la vita è stato Adrian Hristu Ciprian, 47 anni, bertinorese di origine rumena. >> “Alla fine ce l’ha fatta”. Amadeus, ma che bomba: il pubblico aspettava solo questo. Ma non è una bella notizia per tutti Dopo lo schianto la moto si è incendiata ed l centauro è stato disarcionato dal suo veicolo e sbalzato in avanti. Racconta Forlì Today: “Secondo i primi rilievi sia la moto, sia l’auto, una Range Rover, procedevano entrambi in direzione Forlimpopoli quando si è verificato il tamponamento.