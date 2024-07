Strage di Erba giudici in camera di consiglio Olindo Romano | Spero in un nuovo processo I parenti delle vittime | Non ne possiamo più

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)indiper decidere sul processi di revisione pere Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per ladi. L’11 dicembre 2006 Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini furono trucidati a sprangate e coltellate, mentre Mario Frigerio, marito della Cherubini, rimase a terra sgozzato ma vivo. I due imputati sono stati giudicati in tre gradi come i responsabili della mattanza. Le udienze, per discutere le istanze di revisioni sono iniziate a marzo. “Abbiamo deciso di non replicare non tanto perché non ci siano argomenti a cui controbattere, ma abbiamo ritenuto che a un anno di distanza dalla prima richiesta di revisione e a quattro mesi dalla prima udienza abbiamo deciso che è ora di sentire la parola del giudice.