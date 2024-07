Sky Sport | grandi ascolti per UEFA Euro 2024 e Wimbledon nell' Estate Italiana

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Grande giornata ditra calcio e tennisdi Sky:al top per.La prima semifinale del torneo continentale tra Spagna e Francia –in diretta dalle 21 su Skycon la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani - ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 214 mila spettatori medi in total audience* e 2 milioni 204 mila spettatori unici**, con il 6,2% di share tv.Si tratta del terzo miglior ascolto persu Sky dopo Italia-Svizzera e Croazia-Italia.Ottimianche peril tennis conin esclusiva su Sky: il quarto di finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev – in diretta dalle 14.30 su Skycon la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci -ha raggiunto 772 mila spettatori medi complessivi in total audience* e 1 milione 765 mila contatti unici**, con il 7,5% di share tv.