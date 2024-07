Scarlett Johansson | i migliori film dell' attrice da Match Point a Storia di un matrimonio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un'iconica, protagonista di opere qualidi un, ma anche del Marvel Cinematic Universe, nel ruolo di Vedova Nera: riscopriamo idinasce a New York il 22 novembre 1984. Figlia di Karsten, architetto di origini danesi, e Melanie Sloan, una produttrice estatunitense, mostra una vocazione per la recitazione fin da bambina. Un percorso in crescendo, dai provini falliti a quelli andati bene (anche per il teatro), arrivando ai piccoli ruoli per il cinema e, con il tempo, aida protagonista che l'hanno resa una iconica star mondiale. Ma qualche accenno sulle origini dinon basterebbe a spiegare come sia divenuta unae artiste principali del panorama internazionale.