Piazza Anna Magnani stasera show di clown e negozi aperti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024)alle ore 20:45, ina Cesena andrà in scena lo spettacolo “Shhhine” a cura de “I due senza”. L’evento, organizzato dal Quartiere Oltresavio con la collaborazione deidellache resterannofino a sera, è gratuito e rivolto a tutti, in modo particolare alle famiglie e ai più piccoli. “I due senza” sono un duonato nel 2017 dalla collaborazione tra Matteo Amaducci (in arte Armaduk) e Francesco Della Vittoria (in arte Alcide Vicredich). Entrambi con un passato teatrale ricco di esperienze che vanno dall’improvvisazione alla commedia dell’arte, all’acrobatica ed ovviamente alleerie, decidono di fondare un duo che si occupi principalmente di physical theatre. Il corpo è il protagonista dell’azione teatrale ed il principale mezzo espressivo.