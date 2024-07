Mucillagine i pescatori | | Serve l’anticipo del fermo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per il momento il rischio che la mucillaggine potesse compromettere la balneazione è stato allontanato, ma la ’neve di mare’ incombe a poche miglia dalla costa danneggiando le attività di pesca. "Questa volta l’abbiamo scampata bella – afferma il presidente dei concessionari di spiaggia Itb Italia Giuseppe Ricci –. Dopo le avvisaglie dell’ultima settimana di giugno e inizio luglio, il vento e le mareggiate hanno disgregato la. Ora speriamo che regga, perché il mare continua ad essere limpido. E’ un fenomeno naturale cui non possiamo fare nulla, purtroppo". Chi soffre a seguito del fenomeno sono ipoiché la massa della fioritura algale, che fino a un paio di settimane fa affiorava sulla superficie del mare, ora è letteralmente precipitata sul fondo riempiendo le reti per la pesca a strascico.