Mossiere dopo il no di Ambrosione Bircolotti era la soluzione migliore

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Siena, 10 luglio 2024 – L’ufficialità potrebbe arrivare venerdì, quando si riunirà la giunta comunale. L’ordine del giorno non c’è ancora però è probabile che fra i punti venga inserita la nomina delRenato. Proposto dai capitani,il ’no’ di Bartolo, per tornare sul verrocchio il 16 agosto. La delibera della giunta è l’atto ufficiale che ancora manca, solo una formalità. «Fra i dieci capitani che corrono ad agosto non posso dare giudizi su, con cui peraltro non ho mai parlato, se non per quanto ho visto dall’esterno. Non lo conosco neppure essendo all’esordio come capitano. Ritengo che quella disia la scelta più logica in questo momento. Il suo valore come starter è riconosciuto in tutta Italia – osserva Andrea Causarano, capitano della Selva – ha una grande esperienza e sono convinto che sarà in grado di riscattare un episodio sfortunato.