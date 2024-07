Morgan stalking e revenge porn | Rai fa precisazione Warner lo caccia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Esplode il casoper, diffamazione eai danni della sua ex compagna Angelica Schiatti oggi fidanzata con Calcutta. Nel 2020, la donna, cantante indie, ha sporto denuncia contro l'ex compagno Marco Castoldi. La vicenda, che ha attirato l'attenzione dei media, culminerà in un'udienza il 13 settembre 2024. La denuncia, presentata quattro anni fa, ha portato alla luce gravi episodi di minacce, insulti e persino, come raccontato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano. Nonostante i reati contestati rientrino nel «codice rosso», che prevede tempi celeri per le indagini, il caso di Angelica Schiatti è rimasto impantanato nel sistema giudiziario per anni. In un post su Instagram, l'artista ha espresso la sua frustrazione per la lentezza della giustizia, ringraziando al contempo chi le ha mostrato solidarietà: "Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci, sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani".