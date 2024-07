L’ordinanza sull’afa Sospeso il lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La sindaca Serena Arrighi ha firmato un’ordinanza a salvaguardia della salute dei lavoratori che svolgono attività all’aperto. Fino al 31 agosto nei cantieri, in cava e al piano, è previsto lo stop alle lavorazioni tra le 12,30 e le 16, qualora la mappa del rischio dell’Inail segnali il rischio., a tutela della salute, è finalizzata a ridurre l’impatto dello stress termico e ambientale e i potenziali rischi cui sono esposte le categorie di lavoratori interessate dallo svolgimento di attività lavorativa all’aperto. "Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi disono per noi priorità – sottolinea la sindaca Serena Arrighi -. Con questa ordinanza, che va a recepire quanto emerso dal confronto con i rappresentanti dei lavoratori, tuteliamo tutti quei lavoratori che, nelle cave, nelle segherie, nei laboratori, nei piazzali, nei cantieri o in qualsiasi altra attività all’aperto, sono esposti ad alte temperature senza possibilità di riparo".