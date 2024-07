L’ex promessa dell’Inter Samuele Longo a 32 anni giocherà nel Milan Futuro in Serie C

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Da unall’altro. Questa volta non ha nulla a che fare la prospettiva di crescita ma il nome della squadra. Nel lontano 2011,era considerato la giovanedella Primaverae del calcio italiano. Oggi, all’età di 32– e dopo aver cambiato 16 squadre –torna ao, sponda rossonera. Non in prima squadra, ma nel, il team under 23 della società rossonera che si è iscritta per la prima volta al campionato di Lega Pro. Il “bomber” giramondo torna in Italia con poche pressioni sulle spalle e con il rimorso di non essere diventato il “nuovo Rombo di tuono” che Gerry Scotti aveva tanto profetizzato. Da piccola stella a quota over (nell’under 23), è un attimo. L’errata profezia di Gerry Scotti su X “Il Cagliari ha un nuovo Rombo di tuono: si chiama, ha 22