Il talco è probabilmente cancerogeno per gli esseri umani arriva la conferma dall’Oms

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilè stato ufficialmente classificato come “” per l’essere umano dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro – Iarc, parte dell’Oms, specializzata nello studio delle malattie oncologiche. Questo composto naturale, un silicato di magnesio che si trova nelle rocce eruttive e metamorfiche, è ampiamente utilizzato nell’industria, in particolare nella cosmetica. Si trova in materiali plastici, carta ceramica, mangimi e molti prodotti di bellezza e cura personale, come cipria, fondotinta e polveri per il corpo utilizzate per l’igiene intima o per prevenire la frizione della pelle durante l’attività sportiva. Il legame trae cancro Ilè stato oggetto di numerose ricerche e, nel corso degli anni, è stato associato a diverse condizioni mediche, come lasi e il carcinoma ovarico.