Hermoso possibile dopo le cessioni | novità su Juan Jesus piace a tre squadre di Serie A

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il calciomercato del Napoli può riservare ancora sorprese in difesa, Marioresta un obiettivo ma serve prima qualche cessione. Sono giorni molto caldi per il calciomercato del Napoli. A poche ore dall’inizio del ritiro a Dimaro-Folgarida, la dirigenza lavora a pieno ritmo per fornire ad Antonio Conte tutti i rinforzi richiesti. Già acquistati Rafa Marin e Spinazzola, mentre per Buongiorno è davvero questione di ore. Il Napoli non molla Mario, ma servono prima delleEppure in difesa potrebbero esserci altre. Come riporta il Corriere dello Sport, Mario– rimasto svincolatol’esperienza all’Atletico Madrid – resta un obiettivo del club partenopeo: “Lo svincolato Mario, a esempio, non è mai del tutto uscito dai radar, ma al momento è solo un’idea sullo sfondo.