Grappa Nardini la prima distilleria d' Italia riapre i suoi luoghi storici

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos/Lab) - La storia della famigliaè sinonimo di passione, amore per il proprio territorio e qualità. È la storia dellad', nata nel 1779 all'ingresso del Ponte Vecchio a Bassano dele frutto del lavoro di Bortolo. Nel paese dall'antica tradizione enologica, era pratica assai diffusa quella di distillare le vinacce per trarne una fonte di reddito e di sostentamento. All'epoca i distillatori si spostavano di maso in maso, con un alambicco mobile, per distillare 'conto terzi' le vinacce derivanti dalla produzione del vino e Bortolo, intrapreso questo 'mestiere', giunse fino a Bassano Veneto, oggi Bassano del. Costretto a un lungo soggiorno nella cittadina, comprende l'importanza di Bassano come crocevia commerciale tra la Serenissima Repubblica di Venezia, il Trentino e l'Austria.