Fine corsa per Olindo e Rosa il verdetto | niente revisione del processo ecco perché

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Giù il sipario, nessunadelsulla Strage di Erba.Romano eBazzi resteranno a scontare la pena. La Corte D'Appello di Brescia - presidente Antonio Minervini – ha deciso di non procedere con un nuovoper i due condannati che hanno sperato fino all'ultimo nella possibilità di ribaltare le sentenze di primo, secondo e terzo grado. La Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibili le tre richieste dipresentate dal pg di Milano Cuno Tarfusser e dai legali diRomano eBazzi, condannati all'ergastolo per avere ucciso l'11 dicembre 2006 nella corte di via Diaz Raffaella Castagna, sua madre Paola Galli, suo figlio Youssef di due anni e la vicina di casa Valeria Cherubini. La conseguenza della bocciatura delle istanze, che accoglie la richiesta della Procura Generale, è la conferma del carcere a vita per i coniugi, deciso in via definitiva dalla Cassazione il 3 maggio 2011.