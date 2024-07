Fabrizio Corona esagera su Fedez e Chiara | parole forti sull’ex coppia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nell’ultimo annoha parlato in numerosissime occasioni dei Ferragnez, dando esclusive, lanciando indiscrezioni e facendo anche previsioni che in molti casi si sono avverate. Nella sua ultima ospitata a Gurulandia però l’ex re dei paparazzi ha decisamente oltrepassato alcuni confini, parlando anche di salute mentale diFerragni. “Come fa pena a me credo faccia pena anche alla Lucarelli che infatti ha smesso di attaccarla.è una donna finita sotto tutti i punti di vista. Finita economicamente, lavorativamente, senza contenuti. Questa inchiesta l’ha danneggiata da un punto di vista, lavorativo, economico, contrattuale. Da dicembre a oggi sul suo Instagram non c’è più un contenuto interessante, non ha nulla da raccontare.