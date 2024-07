Estate siciliana | nei lidi accessibili disabili a lavoro e yoga inclusivo

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 10 luglio 2024), mare e: evolve il progetto d’tà Tourability in Sicilia. Sono iniziate le attività organizzate a Catania da Spazio 47: alcune risorse umane intratterranno tutti, nessuno escluso, in lezioni gratuite di, in programma nel lido Le Palme ogni giovedì e domenica dalle ore 18 alle 19,30 e nella Colonia Don Bosco ogni lunedì e sabato dalle 17,30 alle 19. Negli stessi– già attrezzati per garantire l’accesso al mare alle persone in carrozzina – sarà possibile durante le giornate estive avere anche ulteriore supporto e assistenza (nel lido Le Palme dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13, nella Colonia Don Bosco dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18). Le nuove azioni si affiancano alla strategia di inclusione del progetto Tourability, finanziato dall’assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e deldella Regionee dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo dell’tà in Sicilia e nello specifico nei frequentati litorali della Plaia a Catania e di Mondello a Palermo che – oltre ad avere il parcheggio riservato e la disponibilità di servizi igienici attrezzati secondo la normativa vigente per le persone contà – saranno ottimizzati con nuove passerelle antiscivolo in legno di pino auto-clavato, con carrozzine per accesso al mare “sand and street”, ombrelloni, sdraio funzionali, kit di salvataggio necessari e attività ricreative che renderanno le giornate estive piacevoli, confortevoli e sicure anche per le persone contà.