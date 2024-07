Cocciaretto Macchiati e Macchini Ecco i tre fermani alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È la manifestazione sportiva per eccellenza, un evento mondiale che affonda le sue origini nella storia e parla di pace e di lealtà e sana competizione.prossimedi Parigi si parlerà molto fermano, ben tre gli atleti convocati per indossare il tricolorecompetizioni che verranno. Sono la tennista Elisabettae i ginnasti Marioe Carlo: treche rappresenteranno l’Italiadi Parigi a fine mese. "Un numero incredibile per la nostra Città che può e deve dare esempio a tanti giovani atleti della città e della provincia", esulta il sindaco Paolo Calcinaro che si è complimentato con gli sportivi. "E abbiamo anche Luca Marziali, per la pallanuoto, che a Parigi non ci sarà perché lo sport è fatto di scelte anche difficili ma che la nazionale di pallanuoto l’ha accompagnata in questi tre anni fino ai giochi olimpici e a suon di medaglie.