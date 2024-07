Coca-Cola Hbc Italia progetto di ricarica delle falde acquifere nel Veronese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) -Hbc, principale produttore e distributore di prodotti a marchio TheCompany in, e il Consorzio di Bonifica, ente preposto alla gestioneopere idrauliche e irrigue nel territorio della pianura, hanno annunciato oggi durante una conferenza stampa presso la sede di Confindustria Veronauna collaborazione decennale finalizzata alla realizzazione di un'area forestale di infiltrazione (Afi) nella zona di Alpo (Vr), a seguito dell'avviso pubblico esplorativo pubblicato dal Consorzio per individuare i soggetti interessati a finanziare il. Obiettivo comunedue realtà - si legge in una nota diHbc, Consorzio di Bonificae Veneto Agricoltura - è favorire l'immissione di acqua nella falda acquifera superficiale per rivitalizzare l'intero sistemarisorgive e allo stesso tempo compensare la quantità di acqua estratta annualmente dallo stabilimentodiHbcche, tuttavia, per le propria attività produttiva è dotato di una concessione regionale per attingere da pozzi che non hanno alcuna influenza sulle forniture destinate al territorio.