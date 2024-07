Chiara Ferragni tagga l’hotel che la ospita ma la struttura deve bloccare i commenti E non è la prima volta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un hotel da sogno e un gruppo di amiche riunito per festeggiare Veronica Ferraro: doveva essere un momento perfetto, per, finalmente lontana dall’Italia dopo i numerosi problemi generati dallo scandalo pandoro, e invece il disastro era dietro l’angolo. Ancora una, verrebbe da dire, dato che la storia si ripete e a distanza di pochi mesi. L’imprenditrice digitale ha infattito il lussuoso resort dove si trovava per l’addio al nubilato dell’amica del cuore: una mossa azzardata dato che lasi è vista costretta a limitare idopo l’ondata di critiche ricevuta a seguito del tag che lei aveva indicato come una collaborazione., cos’è successo a Mallorca Ci risiamo, di nuovo.non sta vivendo un momento facile, bisogna ammetterlo, ma pare che ogni passo che compie si trasformi in un clamoroso scivolone che la riporta indietro nel tempo.