Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 10 luglio 2024 su Rai 3

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Chi?, ledel 10su Rai 3 Questa sera – mercoledì 10– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: è stata messa una ricompensa per chi fornisca informazioni su di lei e la bambina e Nessy è dovuta di nuovo scappare e nascondersi. L’inviato del programma di Rai 3 Vittorio Romanoraggiunta in Egitto. Alex non è morto per un incidente durante un ritiro spirituale, è stato ucciso. I genitori, in diretta a “Chi?”, rivolgono un appello a coloro che hanno partecipato al ritiro: chi hao sa qualcosa, parli. E poi la scomparsa di Mara Favro, sparita da Chiomonte in Val di Susa dopo il turno di lavoro: sono indagati il datore di lavoro e il pizzaiolo che le aveva dato un passaggio.