Borsa | Europa cauta dopo Powell e i dati cinesi bene i bond

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Borse europee poco mosse, con gli investitori che restano guardinghile indicazioni fornite ieri dal governatore della Fed, Jerome, sui tassi - per il cui taglio serviranno ulteriori progressi sul fronte dell'inflazione - e i prezzi di giugno in Cina, che evidenziano il persistere di pressioni deflazionistiche sulla seconda economia mondiale. Londra avanza dello 0,3%, Francoforte e Milano dello 0,2% mentre Parigi sale dello 0,04%. Poco mossi anche i future su Wall Street, che resta sui massimi in vista dell'avvio della stagione delle trimestrali.i titoli di Stato, con i rendimenti in calo generalizzato: il Btp cede cinque punti base e scende sotto il 3,9%, al 3,88%, mentre lo spread con il Bund resta invariato a 136 punti base.