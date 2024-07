Bologna com’era | il recupero del Canale delle Moline

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dal 1966 al 1985fu divisa in 18 quartieri con Presidente e Consiglieri nominati dal Consiglio Comunale di; nel 1985 il numero dei Quartieri fu dimezzato e i Consiglieri iniziarono ad essere eletti dai cittadini. Ebbene ben quattro dei nove Quartieri ebbero un nome che richiamava laacque: Reno, Savena, Porto e Navile. Ciò ha contribuito non poco alla crescita dell’interesse verso la storia del territorio e la tutela e ildei luoghi che possiamo chiamare l’archeologia del sistemaacque. E’ cresciuta l’attività editoriale con numerose pubblicazioni, ma si è affermata anche l’attenzione alla manutenzione, come nel caso deldel(foto 1986) liberandolo da tonnellate di rifiuti presenti sul fondo, o nel caso più impegnativo della bonifica del corso sotterraneo dell’Aposa.