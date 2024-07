Abbraccia l’altra ragazza L’attore italiano con una che non è la sua fidanzata vip | la verità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bomba gossip immediata nelle ultime ore, quandoè stato visto insieme ad unache non era la suafamosa. I fan sono andati letteralmente in tilt e hanno cominciato a scrivere tanti commenti per chiedere spiegazioni. Hanno immaginato quindi una rottura e un nuovo fidanzamento del giovane, che ha preferito non parlare. Ma è stata la tipa che era al suo fianco a rompere il silenzio.ha condiviso sul suo profilo Instagram l’immagine con questa. Non era la suae dunque tutti sono rimasti a bocca aperta. La prima a postare è stata lei, ma dopo che anche lui ha fatto la stessa cosa era sembrato qualcosa di ufficiale. Successivamente è emersa tutta lasu questo legame particolare, culminato con questo abbraccio.