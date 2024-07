Volley maschile Europei U22 | Italia ok all’esordio battuta la Repubblica Ceca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Inizia col piede giusto il cammino dell'under 22 dell'dinei Campionatidi categoria. Ad Apeldoorn (Olanda), la squadra di Vincenzo Fanizza raccoglie la prima vittoria contro laper 3-1 (25-19, 25-18, 23-25, 25-18). Un esordio tutt'altro che agevole per gli azzurrini, trascinati nella battaglia dopo il terzo set conquistato dagli avversari. A far la differenza per l'è l'opposto Tommaso Barotto, top scorer con 23 punti, seguito dal centrale Mattia Eccher e dallo schiacciatore Iervolino, rispettivamente con 13 e 12 punti messi a segno. Domani nuovo impegno per la nazionale: alle 19.30 sarà sfida con la Francia, in palio potrebbe già esserci la qualificazione alle semifinali.