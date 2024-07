Vita da Repubblicani negli Usa che già si vedono alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 luglio 2024) “L’unico modo perché Trump non vinca è che i democratici imbroglino”. Parola di elettore repubblicano convinto. Convinto che Biden non abbia chance di essere rieletto, mentre per The Donald la strada sarebbe spianata, soprattutto dopo l’ultimo dibattito fallimentare dell’attuale presidente statunitense. Secondo Tom, del South Carolina, una delle roccaforti del GOP (Grand Old Party), non c’è dubbio che gli avversari politici hanno fatto già ricorso a questa “arma” per ottenere la vittoria 4 anni fa e teme che possano riprovarci. “All’epoca non ci sono state conseguenze (per Biden, NdR) sfortunatamente se dovesse accadere di nuovo l’America sarebbe over”. Insomma, mentre il mondo si interroga sulla capacità dell’attuale inquilino della White House di poter affrontare le prossime tappe della campagna elettorale, convincendo il suo elettorato di essere all’altezza di un mandato bis, i trumpiani della prima ora non hanno dubbi su chi prenderà il suo posto.