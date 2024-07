VIDEO – Martinez prime parole da giocatore dell’Inter | Non vedo l’ora!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)è ufficialmente un nuovo, annunciato da qualche minuto attraverso un comunicato. Il nuovo portiere nerazzurro si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un breve messaggio. UFFICIALE – Josepmanda un primo messaggio ai suoi nuovi tifosi: «Ciao interisti, sono molto emozionato di essere qui. Nondi indossare la maglia. Forza Inter!»., primo messaggio ai suoi nuovi tifosi We feel you, Josep ?#ForzaInter #WelcomeJosep pic.twitter.com/9wMvtQDCEa — Inter ?? (@Inter) July 9, 2024 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (da: «Non!») © Inter-News.