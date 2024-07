Val Masino ragazzi trascinati dalla corrente nel torrente | 22enne si salva 17enne disperso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Ardenno (Sondrio), 9 luglio 2024 – Avevano deciso di trovare un po’ di refrigerio lungo le acque del, ad Ardenno, in Val, quando lali hacon sè. Unè riuscito arsi, ma unrisulta. Il tragico fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14, e l’allarme è stato lanciato da alcuni amici che erano insieme ai due. Ilha provato ad aiutare il, ma non ce l’ha fatta, perché è caduto riportando trauma cranico e traumi a bacino, schiena e a una gamba. E’ stato trasferito con elisoccorso in ospedale a Sondalo, non è in pericolo di vita. Sul posto, per cercare di rintracciare il minorenne, stanno operando i vigili del fuoco, coadiuvati dal soccorso alpino e dai sanitari del 118.