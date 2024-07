The Boys | Laz Alonso vorrebbe concludere con un film

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo che lo showrunner Eric Kripke ha anticipato i suoi piani per la quinta e ultima stagione, l’attore di Latte Materno Lazha rivelato di aver “proposto senza successo” un lungometraggio perla serie Prime Video The. “Tipo, rendere l’ultimo episodio della quinta stagione un cliffhanger e annunciare ilche abbiamo girato dall’inizio della serie, più o meno“, ha dettodurante una registrazione in diretta del podcast Happy Sad Confused con i suoi co-protagonisti. “Ma Kripke in qualche modo riesce sempre a cavarsela“. Il mese scorso, Kripke ha confermato che ” la stagione 5 sarà l’ultima stagione “, aggiungendo: “È sempre stato il mio piano, ho solo dovuto essere cauto finché non ho ricevuto l’ok finale da Vought.