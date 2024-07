Stefano vince il primo round | Italia riportami a casa come Salis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Ha vinto un. Il giudice ha respinto il contrappello che la Procura di Panama City aveva presentato contro la decisione di levargli almeno il braccialetto elettronico.Conti resta agli arresti domiciliari, ma almeno non avrà più quel peso almeno fino a febbraio, quando comincerà il processo nei suoi confronti per un’accusa che gli ha già fatto trascorrere in prigione, in uno dei carceri più spaventosi del Mondo, ben 423 giorni da presunto colpevole di tratta di esseri umani a scopo sessuale. In pratica, avrebbe favorito la prostituzione di 6 ragazze colombiane. Accusa che l’imputato nega e che in, assicura uno dei suoi avvocati,nzo Randazzo, nella peggiore delle ipotesi "gli costerebbe 6 anni di detenzione e che invece a Panama comporta (questa è la richiesta dell’accusa) 30 anni di reclusione".