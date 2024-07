Sinner-Medvedev a Wimbledon apre una due-giorni di grande tennis per l' Italia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Jannikvs Daniloggi alle 14.30una due-diper l': per la prima volta nell'era Open ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno Slam.incontraper la dodicesima volta in carriera, dopo aver battuto in tre set l'americano Ben Shelton: il numero 1 e il numero 5 impegnati in un match che si annuncia, come sempre, combattutissimo. A partire dalle 16.30 tocca a Jasmine Paolini vs Emma Navarro, che ha appena eliminato Coco Gauff, e domani Lorenzo Musetti scende in campo contro Taylor Fritz. Dove vedereoggi (e subito) a2024 in streaming Chi non ha la fortuna di essere a Londra può vedere la partitissimaoggi alle 14.30 sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV.