Silvio Berlusconi? Perché l' equivoco del Cav divisivo fa comodo a sinistra

(Di martedì 9 luglio 2024) Manco il tempo d'incensarlo per la memorabile intervista alla figlia Marina – e cioè per il lascito di liberalità, modernità, democraticità – che, ecco, sempre loro, gli stessi, insorgono adesso per l'aeroporto a Malpensa. Ed eccolo, dunque, Michele Serra. Che su Repubblica non ci sta. Cos'è – si domanda l'illustre giornalista – una tale stravagante pensata? Una tale diavoleria che solo l'estro “del Salvini”, ministro dei trasporti, poteva raffigurare? La domanda è incalzante. Il tono, incazzoso., foss'anche vento vago, fosse pure una vaghissima ipotesi, quella d'intitolare lo scalo a, tanto basta per rinfocolare la tigna del tempo andato. E dunque, che ieri l'altro, nell'intervista alla primogenita sul Corriere, pareva rinato sotto il segno dei diritti e delle lotte Lgbt –open minded,liberale,socialista,di, insomma: il Cavaliere Arcobaleno – ecco che subito, e cioè appena ieri, tornava a essere il flagello di Rep.