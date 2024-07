Sanac il lavoro c’è ma regna ancora l’incertezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Una rappresentanza dell’Usb ha avuto un primo incontro sindacale con l’azienda, richiesto al fine di avere aggiornamenti e novità sulla vertenza in corso. "L’azienda – sottolinea il sindacato di base – ci ha confermato di avere attualmente ordini fino a fine luglio e di fatto la cassa integrazione nello stabilimento è stata quasi azzerata. Si aspettano da luglio ulteriori ordini nel futuro trimestre per poter tornare di fatto a pieno regime e, anzi, qualora il trend fosse confermato addirittura incrementare il personale. Questa situazione, che bisogna specificarlo al momento non ècerta, è da considerarsi positiva, ma a fronte di ciò crediamo che non si possa non prendere in considerazione anche la carenza di importanti figure professionali all’interno dello stabilimento, personale perso nel corso della vertenza, e il fatto che lo stabilimento necessiti di investimenti importanti sull’impiantistica e sulla ricerca".