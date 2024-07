Russia mandato di arresto per la vedova di Alexei Navalny | condannata a 2 mesi per estremismo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Yulia Navalnaya è stataa duedi carcere in contumacia da un tribunale di Mosca con l’accusa di essere coinvolta con le attività di un gruppo estremista. Ladel dissidente politico, morto in una colonia penale in Siberia lo scorso febbraio, si trova in esilio e sta portando avanti la battaglia del marito. Dal 2021, le organizzazioni fondate dasono state inserite nell’elenco dei gruppi estremisti. Per questo il tribunale ha spiccato und’in cui il periodo di detenzione «viene calcolato dal momento dell’estradizione nel territorio della Federazione russa o dal momento della detenzione nel territorio della Federazione russa». Navalnaya è stata anche inserita nella lista dei ricercati internazionali perché «si è nascosta dalle autorità».