Ricardo Rodriguez per l’Inter! Una differenza con Hermoso ? CdS

(Di martedì 9 luglio 2024) Spunta anche il nome dinel grande cast apertosi per la difesa del. Lo svizzero ex Torino e Milan ha un vantaggio rispetto a Mario. SULLA LISTA –si aggiunge al grande listone per la difesa del. Lo svizzero, svincolatosi dal Torino, sarebbe una pista low-cost che la dirigenza nerazzurra sta sondando per tamponare il vuoto momentaneo lasciato dall’infortunio in nazionale di Tajon Buchanan. I nerazzurri valutano diverse alternative e scenari: dal prestito con diritto di riscatto, fino alla soluzione appunto degli svincolati. Tra questi rientra appunto il 32enne, che in Italia ha vestito le maglia di Milan e Torino e nell’ultimo Europeo ha raggiunto i quarti di finale perdendo ai rigori contro l’Inghilterra.