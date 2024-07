Riapertura condizionata Nuova polemica al nido

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Rischia di tradursi in una vittoria di Pirro per i genitori dei bimbi dell’asilo Magnolia la decisione del Consiglio di Stato di bloccare il provvedimento di chiusura definitiva. Alla soddisfazione dei giorni scorsi è infatti subentrato lo sconforto perché il Comune, in attesa della decisione del Tar alla quale è stata rimandata l’intera questione, ha deciso di mettere dei paletti strettisimi alle famiglie. In una mail inviata ieri ai soli genitori dei bambini che avevano espresso riserve di fronte alla volontà di trasferire i loro piccoli, gli stessi che hanno presentato e pagato il ricorso, è stato chiesto di confermare entro 48 ore la loro volontà, specificando però che in via Passeri "non ci sarà alcuna cucina interna e che la selezione del personale educativo e ausiliario, per esigenze organizzative, avverrà solo a conclusione della procedura in essere".