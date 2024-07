RaiNews24 sconfitta di Le Pen oscurata | saltano le teste La vicedirettrice si dimette Schlein | Basta TeleMeloni

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 9 luglio 2024) Terremoto in Rai, siladi RaiNews 24. Ida Baldi paga per tutti, ma il Pd chiede il passo indietro del direttore Paolo Petrecca. Il canale all news, domenica sera, ha aperto l'edizione serale con un evento sulle città itineranti, oscurando ladi Le Pen in Francia e questo ha provocato la reazione del Cdr, perché a quello show trasmesso da RaiNews al posto dello spoglio delle elezioni francesi era presente in platea il direttore di Rai News Paolo Petrecca e sul palco cantava la sua fidanzata Alma Manera, (secondo Dagospia). Ma il passo indietro di Ida Baldi non è la mossa giusta per le opposizioni. Anche l'ad Roberto Sergio è pronto a respingerne le dimissioni. Segui su affaritaliani.it .